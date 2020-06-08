Вильнюс, , 14:08 — REGNUM За минувшие выходные 6−7 июня в Литве, по данным местного минздрава, коронавирус выявлен у 20 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

Большинство случаев установлено у участников семейного праздника в посёлке в Вильнюсском районе. Круг контактов заболевших составляет порядка 150 человек.

Напомним, в Литве сняты практически все ограничения, хотя режим карантина по-прежнему в силе. На выходных в Вильнюсе прошли массовые мероприятия «Дней Италии», «венецианский карнавал», праздник уличной музыки, концерты, места общепита были полностью заполнены посетителями.