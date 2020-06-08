Москва, , 13:57 — REGNUM Власти Москвы отменят режим самоизоляции, пропускную систему и прогулки по расписанию с 9 июня. Об этом в ходе дистанционного онлайн-заседания заявил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», — сказал Ремчуков.

По его словам, кафе и летние веранды в Москве откроются с 16 июня, а уже с 23 июня откроются фитнес-клубы и откроется доступ к детским площадкам.