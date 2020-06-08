Нур-Султан, , 13:49 — REGNUM Казахстан поменял подход Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) по присвоению буквенного кода аэропортам по всему миру. Об этом 8 июня заявил глава комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, ИАТА ранее придерживалась принципа, согласно которому буквенный код аэропорта присваивался лишь один раз. «Сейчас мы внесли коррективы, и все страны поддержали, что код можно изменить при определенных условиях», — сказал Ластаев.

Он добавил, что власти республики планируют работать над изменением кодов аэропортов других городов, в том числе Атырау (GUW) и Актау (SCO).

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня изменен международный код аэропорта Нур-Султана с TSE на NQZ. Новое буквенное обозначение отображается во всех системах бронирования.

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