Москва, , 13:49 — REGNUM В России выполнено почти 12,5 млн тестов на коронавирус, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в РФ используется порядка 40 различных тест-систем, и более половины из них отечественного производства. Ситуация с количеством госпитализаций заражённых пациентов в России стабилизировалась, отметил премьер-министр.

«Резерв коек сохраняется, поэтому начата работа по возвращению клиник к обычному режиму работы», — сказал он.