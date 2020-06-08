Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Энтузиаст с ником Norm создал модификацию для игры Star Wars: Battlefront II, которая меняет внешний вид всех штурмовиков. Об этом 8 июня сообщает портал PCGamer.

Теперь все штурмовики в игре будут выглядеть по-разному в зависимости от класса к которому они принадлежат. Имперские солдаты получат разные элементы брони и уникальные визуальные эффекты.

Напомним, Star Wars: Battlefront II — это многопользовательский шутер во вселенной «Звёздных войн». Сейчас игра бесплатно доступна в сервисе PS Plus.

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