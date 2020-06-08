Москва, , 13:45 — REGNUM

Российское государство намерено самостоятельно взять на себя большую ответственность в решении социальных вопросов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июня, директор по развитию АНО «Детский хоспис» Анна Кудря, комментируя предстоящее голосование по поправкам к Конституции.

« Первый момент, на который я как специалист в паллиативной помощи обратила внимание — это тезис о том, что государство берет на себя гарантии по защите достоинства граждан. Это важно в контексте помощи тяжелобольным детям. Очень надеюсь, что это позволит запустить в обществе дискуссию о том, что такое достойная жизнь и как обеспечить ее в том числе и больным детям.

Другой важный аспект нынешних поправок касается самого статуса социального государства. В поправках четко сказано, за кого именно государство берет ответственность, кому именно будет оказывать помощь. Термин «социальное государство» очень четко раскрывается. Приоритеты четко указываются.

По большому счету любое государство взаимодействует с гражданами на основании социального договора. Граждане делегируют государству часть своих прав в решении тех или иных вопросов, государство берет на себя ответственность за принятие решений и их исполнение. И сейчас мы видим, как одна из сторон этого договора, государство, самостоятельно берет на себя большую ответственность.

Есть и аспект, связанный с отношением общества к специалистам помогающих профессий, в том числе к социальным работникам. Отношение это в течение многих лет было довольно пренебрежительным. Упоминание этих профессий в Конституции поднимает статус специалистов социальной сферы. И это важно, ведь люди занимаются этим делом не только ради денег, но по убеждению. И они получат дополнительную мотивацию, когда в Конституции будет указано, что их работа важна и нужна.