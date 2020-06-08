Амстердам, , 13:43 — REGNUM Спутниковые данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing, выполнявшему рейс MH17 и потерпевшему крушение в 2014 году над территорией Украины, не будут рассекречены и приобщены к расследуемому делу. Как заявили сегодня, 8 июня, в ходе заседания представители суда Нидерландов, власти США отказались предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по лайнеру.

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Прокуратура Нидерландов ещё в 2014 году запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты по «Боингу», но в ответ был получен меморандум, верность которого проверил голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом. Он смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.

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«Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму, — приводит РИА Новости слова председательтсвующего судьи. — Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы без участия России занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.