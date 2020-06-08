Москва, , 13:44 — REGNUM Социальные работники сейчас находятся в фокусе внимания властей, потому что они в период пандемии много делают для помощи гражданам. Казалось бы, не очень заметная профессия, но при этом они оказывают очень значимую поддержку, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент межрегиональной общественной организации «Наши дети», первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОПРФ, эксперт ОНФ Юлия Зимова.

«Поэтому президент РФ Владимир Путин обратил на это внимание и поручил оказать соцработникам материальную поддержку.

В Конституцию РФ предлагается внести поправки от том, что в соответствии с федеральным законом гарантируется соцстрахование, адресная соцподдержка граждан, индексация соцпособий, также в поправках есть про приоритет семейного воспитания, про защиту инвалидов и т. д.

Конституция России была и ранее одной из самых социальных в мире. Но сейчас, если примут данные социальные поправки, то она будет не только одной их самых социальных, но ещё и одной из самых семейно-ориентированных.

Это важно, потому что, когда те или иные аспекты находятся в фокусе главы государства и в фокусе первых лиц страны, эти вопросы находят свое отражение в разных решениях региональных органов власти и федеральных министерств.

Это комплексная история. Например, в России в 2016 году в банке данных было более 146 тыс. детей-сирот, которые нуждались в устройстве в семьи. После того как президент сделал на этом акцент, был принят комплекс мер, и сейчас в России около 40 тыс. детей-сирот, то есть банк данных сократился больше чем в два раза.

Это, безусловно, комплексная работа разных органов власти — федеральных, региональных и законотворческих. Сейчас в Конституцию закладываются азы социальной политики, и предполагается, что в ближайшей перспективе может быть дан толчок развитию адресной социальной поддержки.

Что такое адресная поддержка? Если раньше были понятия: семья — или малоимущая, или многодетная, то есть не бралась в расчет кризисная ситуация в семье. Сейчас идет очень активная работа, перестраивается система соцзащиты именно для того, чтобы можно было помогать семье вне зависимости от её статуса, а в зависимости от ее проблемы.

Это очень значимо, потому что независимо от того, малообеспеченная семья или нет, она получит адресную поддержку для решения какой-либо конкретной проблемы. Этот момент очень важен.

Если это будет заложено в Конституции РФ, то можно говорить, что в ближайшей перспективе (несколько лет) это будет основой, чтобы сделать качественный рывок в политике в социальной сфере.

Поправки к Конституции еще обсуждаются, а президент и правительство уже представили достаточно серьёзный пакет мер поддержки адресной семьям. Хочется отметить, что их нет пока в Конституции, но они уже работают, а после одобрения гражданами останутся в главном документе страны навсегда», — высказал свое мнение эксперт.

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