Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Уже 43 случая смерти от новой коронавирусной инфекции подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

8 июня 2020 года власти сообщили о новых двух умерших, которые скончались от COVID-19. Теперь в регионе зафиксировано 43 таких случаев смерти.

Сколько больных COVID-19 умерли по другим причинам, в регионе не сообщается. Отметим, что в Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае говорится о таких случаях смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 8 июня должны принять решение, будет ли смягчён «режим повышенной готовности».