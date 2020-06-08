Варшава, , 13:40 — REGNUM Новым издателем шутера World War III станет компания MY. GAMES (Warface). Об этом 8 июня сообщает портал PCGamer.

Разработчики из польской студии The Farm 51 отмечают, что за ними останется полный творческий контроль над наполнением игры. MY. GAMES, в свою очередь, будет помогать им с маркетингом, а также напрямую общаться с геймерами.

Напомним, World War 3 находится в «раннем доступе» с 2018 года. Проект получил смешанные отзывы в Steam.

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