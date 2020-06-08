Манила, , 13:42 — REGNUM За истекшие сутки на Филиппинах было выявлено 579 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны.

Согласно данным ведомства, в результате этого общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 22 474 человек.

Также сообщается, что за тот же период 8 человек скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов стало 1 011.

При этом общее число вылечившихся от нового заболевания на данный момент составляет 4 637 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пакистане за сутки выявили 4728 случаев заражения коронавирусом.