Пенза, , 14:22 — REGNUM На территории Пензенской области в текущем году обустроят 34 ранее организованных пляжа, создадут три новых и откроют 30 зон отдыха. В районах области усилят контроль за соблюдением правил безопасности около водоемов. Поручение об этом дал глава области Иван Белозерцев руководителям районов в ходе совещания 8 июня в доме правительства.

В регионе уже ведется подготовка зон отдыха около водоемов, очистка от мусора и растительности прилегающей территории, завозится песок, идет благоустройство. Водолазами обследовано и очищено дно 15 акваторий, определенных для купания.

«Наступает жаркая погода, люди пойдут к воде. Надо создать все условия, чтобы люди были в безопасности на пляжах», — подчеркнул Белозерцев.

Также губернатор поручил совместно с сотрудниками полиции проводить регулярные рейды, нетрезвых граждан с пляжей удалять незамедлительно, с целью недопущения несчастных случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе усиленными темпами ведутся работы по подготовке к летнему сезону мест отдыха горожан у воды.

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