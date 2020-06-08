Биробиджан, 8 июня 2020, 13:39 — REGNUM В Еврейской АО по состоянию на 8 июня общее число выявленных заражений коронавирусом с начала наблюдений составило 347 человек. Суточный прирост — 4 новых носителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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250 человек в регионе вылечились, четверо пациентов умерли.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае количество выявленных заражений коронавирусом превысило 2,5 тыс.