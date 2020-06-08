Москва, , 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения звезды Героя труда. Об этом 8 июня заявил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой, сообщает «Интерфакс».

По его словам, церемония состоится 12 июня в Кремле. Это станет первым крупным очным мероприятием с участием российского лидера с конца марта 2020 года. Ранее вручение звезды Героя труда проходило 1 мая. Однако в 2020 году мероприятие перенесли из-за коронавируса.

Ранее 12 июня в Кремле проходила традиционная церемония вручения премий за достижение в области науки, технологий, литературы, искусства и в сфере гуманитарной деятельности.

По словам Толстого, церемония вручения указанных премий состоится 24 июня. Лауреаты будут объявлены 18 июня. Кроме того, формат самого мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.