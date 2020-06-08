Берлин, , 13:35 — REGNUM Посольство РФ в Берлине пытается установить контакт с задержанным российским музыкантом Денисом Казначеевым. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве уточнили, что запросов об оказании консульско-правовой помощи со стороны Казначеева в дипмиссию не поступало.

«В настоящее время договариваемся об установлении контактов с Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором содержится задержанный, для уточнения всех обстоятельств», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Казначеев был задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США. По данным американской стороны, Казначеев и его подельники с 2010 по 2020 год отмыли в общей сложности более 1 млн долларов. Также сообщалось, что музыкант является членом организованной преступной группировки, специализирующейся на киберпреступлениях.

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