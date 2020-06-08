Краснодар, , 13:31 — REGNUM 41 дежурную группу в 18 детских садах откроют на территории Краснодара, подавать документы на приём детей родители могут с 8 июня дистанционно, сообщила пресс-служба мэрии.

«Мы начинаем поэтапное открытие наших детских дошкольных учреждений. Это пока не массовое открытие всех детских садов со 100% посещаемостью — только дежурные группы. Увеличивать число дежурных групп будем поэтапно, в зависимости от эпидемиологической динамики. Рассчитываю, что в скором времени выйдем уже на полноценную работу», — сказал глава города Евгений Первышов.

По три дежурные группы откроются в двух детсадах, ей в 16 детсадах будут работать по две группы. В группы будут принимать детей работников экстренных служб, медработников, а также воспитывающихся в неполных семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, решение открыть дежурные группы в детских садах региона было принято на заседании краевого оперативного штаба. При этом карантин в крае продлён до 21 июня.