Калуга, 8 июня 2020, 13:27 — REGNUM Сегодня, 8 июня, началась Всероссийская донорская неделя. Она приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Одним из первых к данной акции присоединился временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Пройдя необходимые подготовительные процедуры, он сдал кровь.
В ходе посещения Калужской областной станции переливания крови глава региона обсудил с её руководством перспективы развития службы крови. В Калужской области ежегодно сдают кровь порядка 8.5 тысяч граждан. За год в результате 16 — 17 тысяч донаций удаётся собрать более 10 тысяч литров крови.