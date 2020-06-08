Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Власти Ленинградской области выделят около 50 млн рублей бюджетных средств на приобретение медикаментов, которые рекомендовало Министерство здравоохранения РФ для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Необходимые для закупки лекарств средства возьмут за счет перераспределения бюджета комитета по здравоохранению региона. В ведомстве отметили, что курс основной лекарственной терапии коронавирусной инфекции в случае с тяжелым течением заболевания на одного пациента оценивается в 160 тысяч рублей.

«Ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет расслабиться: отмечается явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи. Однако медики региона держат ситуацию под контролем, новые препараты позволят сократить срок лечения заболевания», — прокомментировал губернатор региона Александр Дрозденко.

Отметим, на сегодняшний день в специализированных стационарах региона находится 1451 пациент, из них 1003 человека — с диагнозом «внебольничная пневмония» и 448 — с диагнозом COVID-19. Еще 133 жителя Ленинградской области проходят лечение в НМИЦ им. В. А. Алмазова и Первом петербургском государственном медицинском университете им. Павлова.

«На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 60 человек», — подчеркнули в ведомстве.

В области в настоящий момент развернута 2571 койка для пациентов с COVID-19, из них свободно 1020 мест.

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