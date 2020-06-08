Самара, , 13:38 — REGNUM Режим самоизоляции продлили до 16 июня в Самарской области. Об этом 8 июня сообщил глав региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, с 9 июня в ЗАГСах можно будет проводить свадебные церемонии, на которых могут присутствовать не более десяти человек. Кроме этого, в регионе открывают библиотеки, но читальные залы в них будут по-прежнему закрыты. Члены сборных команд региона и России, а также профессиональные спортсмены смогут теперь тренироваться не только на открытом воздухе, но и в спортзалах.

Азаров отметил, что предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны не впускать в помещения граждан без масок, поскольку масочный режим продолжает действовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе выявили 3200 фактов заражения коронавирусом. При этом с инфекцией справились 1449 граждан.

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