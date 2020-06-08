Москва, , 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.

Поездки разрешаются для ухода за больными родственниками, для лечения, а также с целью учёбы или работы.

«Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — заявил глава правительства.

Он пояснил, что подписано соответствующее распоряжение правительства, «которое даёт возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также о тех, кто едет на работу или учёбу».

Также станет возможным въезд иностранных граждан в Россию.