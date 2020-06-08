Калининград, , 13:19 — REGNUM Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области продолжает оставаться нестабильным.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, в субботу, 6 июня, было объявлено о приросте в 36 человек, в воскресенье, 7 июня, о 40 новых больных, сегодня, 8 июня, о 37 новых пациентов с SARS-CoV-2.

Всего за 23 календарную неделю зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. В структуре заболевших короновирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.