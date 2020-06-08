Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга и глава «Фонда Ройзмана» Евгений Ройзман рассказал о заражении коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал Ройзман.

По словам общественника, он самоизолировался «в библиотеке» и очень надеется, что никого не заразил.

Ройзман также попросил сограждан быть бдительнее: «Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого задело, выздоравливайте!»