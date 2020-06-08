Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что у него нашли коронавирус. Об этом бывший чиновник написал в Facebook.

У Ройзмана сначала проявились незначительные симптомы: некоторые ощущения в горле, заложило уши, температура + 37,0. Экс-мэр справился с недомоганием за пару дней, а потом решил пройти тестирование, которое подтвердило, с его слов, наличие коронавируса.

«Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться», — предупреждает Ройзман.

Сам он находится на самоизоляции на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 7668 случаев выявления коронавируса.

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