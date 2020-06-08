Канберра, , 13:19 — REGNUM До конца текущей недели граждане РФ смогут вернуться на родину из Австралии. Им будут доступны два вывозных рейса. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в Канберре.

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Так, 12 июня 18:05 по местному времени из аэропорта «Шарль де Голль» запланирован вылет рейса SU2459 Париж — Москва, на следующий день ещё один борт должен отправиться в российскую столицу из лондонского аэропорта «Хитроу».

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В дипмиссии добавили, что очередная группа граждан РФ из Австралии вернулась на родину из Парижа 6 июня в составе пассажиров вывозного рейса компании «Аэрофлот».

"За последние две недели апробирована схема транзита российских граждан, оказавшихся заблокированными на территории иностранных государств, за счёт стыковки регулярных рейсов иностранных авиакомпаний и вывозных рейсов российских авиаперевозчиков», — уточнили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на родину из Австралии вернулись 14 граждан РФ. Пассажиры вылетели на коммерческом рейсе в Париж и Франкфурт-на-Майне, а затем в Лондон, откуда вывозной рейс «Аэрофлота» доставил российских граждан в Москву.

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