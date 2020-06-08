Сочи, Краснодарский край, , 13:17 — REGNUM Экстренное предупреждение из-за сильной жары объявлено на территории Сочи 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В ближайшие 1−2 часа и до конца дня 08 июня 2020 г. на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36 … +38 градусов», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

В администрации города-курорта уточнили, что спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: употреблять достаточное количество жидкости и ограничить время пребывания на улице.