Пенза, , 14:04 — REGNUM В Пензенской области сотрудников медицинских учреждений, подверженных повышенным рискам из-за контактов с зараженными новой коронавирусной инфекцией, переведут на более безопасную работу. Соответствующее поручение дал губернатор региона Иван Белозерцев в ходе видеоконференции 8 июня с главами муниципальных районов, сообщает пресс-служба правительства области.

«Врачи и медсестры группы риска не должны работать с коронавирусными пациентами. Давайте переведем их в другие лечебные учреждения. Кроме того, медработники 65 лет и старше не должны находиться в «красной зоне», — заверил губернатор.

Кроме того, в Пензенской области усилят профилактическую работу с населением по соблюдению дистанции и масочного режима.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, доля медиков среди зараженных составляет, на сегодняшний день, 18%.

Напомним, за период пандемии в области скончались восемь сотрудников системы здравоохранения. Пневмония унесла жизни 63-летнего хирурга, 58-летней медсестры, 40-летнего фельдшера, 55-летнего водителя скорой помощи и 53-летнего педиатра, трудившейся на станции скорой помощи, также скончался врач скорой помощи и медсестра областной больницы и 58-летняя медсестры-анестезиолога. Причина смерти медиков во всех случаях не раскрывалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области регистрируется уже не первый случай смерти медработника.

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