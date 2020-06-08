Симферополь, 8 июня 2020, 13:19 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса на плечи социальных работников Крыма легла большая нагрузка, но они всё равно смогли продемонстрировать высокий профессионализм. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили, что готовы рассмотреть вопрос изменения нормативной базы для обеспечения более комфортных условий работы врачей.
Об этом: В Крыму готовы изменить нормативную базу для работы врачей
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