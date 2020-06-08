Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Несмотря на то, что наступила жаркая погода, в соседних с Грузией странах продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сказал замдиректора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Эксперту журналист задал вопрос, влияет ли погода на распространение коронавируса.

«Лето и жара в соседних с нами странах, несмотря на это, мы видим, что происходит. Исходя из этого, не стоит надеяться на климат, давайте больше полагаться на соблюдение тех правил», — сказал Имнадзе.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последней недели в сутки выявляли менее пяти случаев заражения коронавирусом. 7 и 8 июня было зафиксировано по одному человеку с SARS-CoV-2.

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