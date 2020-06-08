Сантьяго, , 13:11 — REGNUM В результате изменения метода подсчета чилийские власти увеличили число умерших в стране от COVID-19 на 653 человека. Об этом 8 июня сообщает радио BioBio Chile.

Как заявил министр здравоохранения страны Хайме Маньялич, власти страны были «вынуждены признать в соответствии с определениями Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения… в качестве возможных случаев смерти, связанных с COVID-19, дополнительные 653 человека».

Также ранее, в начале июня, глава чилийского минздрава сообщил, что страна меняет метод подсчета пациентов, умерших от COVID-19 и станет включать в данное число умерших и не дождавшихся результата теста ПЦР.

Отметим, согласно новым данным, общее число летальных исходов от COVID-19 в стране стало 2 190 пациентов, при этом общее число заразившихся на данный момент составляет 134 150 человек.