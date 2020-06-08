Хабаровск, 8 июня 2020, 13:24 — REGNUM В Хабаровском крае количество выявленных людей, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 8 июня, составило 2596. Суточный прирост — 59 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.
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С начала наблюдений вылечились 1314 человек. 17 человек скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса зафиксирована в Охотске Хабаровского края среди прибывших на путину вахтовиков.