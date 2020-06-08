Москва, , 13:04 — REGNUM На сегодняшний день решение о возобновлении международных авиаполётов принимает правительство РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь главным ведомством является правительство. И вы знаете, что сегодня было поручение премьера [Михаила] Мишустина вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полётов», — сказал Песков.

По его словам, ключевые решения в данном вопросе принимает оперативный штаб в правительстве под председательством премьер-министра: «Точных дат пока нет».