Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Социал-демократы, контролирующие в настоящее время правительство Швеции во главе с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, смогли бы улучшить свой результат на парламентских выборах по сравнению с 2018 годом, если выборы в Риксдаг состоялись бы в мае этого года. За представителей правящей партии свои голоса готовы отдать 33,7% избирателей. Об этом 8 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter.

8 июня Статистическое управление Швеции опубликовало результаты социологического исследование, в которых измерялись симпатии шведского электората к представителям различных политических партий. В ходе опроса, проводимого в период с 29 апреля по 27 мая 2020 года, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «За какую партию Вы готовы были отдать свой голос, если бы выборы в Риксдаг состоялись бы в ближайшие дни?». Всего в опросе приняли участие 4 888 человек.

Результаты опроса распределились следующим образом: за Социал-демократов свой голос отдали бы 33,7% респондентов, за Умеренных — 20,1%, за Шведских демократов — 17,1%, за Левых — 8,2%, за Христианских демократов — 6,4%, за Центристов — 6,0%, за Зеленых — 4,1%. Если бы выборы все же состоялись бы в мае этого года, то Либералы не прошли бы в шведских парламент, так как, по результатам социологического исследования, они не прошли четырехпроцентный барьер. Всего за представителей партии свои голоса отдали бы 3,3% избирателей.

В то же время подчеркивается, что проведение опроса приходилось на апрельский и майский месяцы, что не вполне может отражать реальные электоральные предпочтения шведских избирателей. Напомним, что на прошлой недели, по результатам июньского опроса, поддержка Социал-демократов в период пандемии коронавирусной инфекции впервые начала падать.