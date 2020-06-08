Москва, , 13:04 — REGNUM Тема возобновления воздушного сообщения России с другими странами находится на повестке дня, однако точные даты начала полётов не определены. Об этом сообщил 8 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точных дат пока нет», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в этом вопросе главное слово остаётся за правительством. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по возможной дате возобновления полётов.

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