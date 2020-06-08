Иваново, , 12:58 — REGNUM Все дети и подростки до 17 лет, въезжающие на территорию Ивановской области, будут обязаны иметь справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом, сообщил журналистам 8 июня врио главного санитарного врача региона Павел Колесник.

Решение принято, чтобы защитить от заражения коронавирусом пожилых родственников, к которым приедут на лето дети — за последнее время число таких заражений резко выросло. Справку необходимо иметь вне зависимости от срока нахождения на территории Ивановской области.

Добавим, что ранее глава облздрава Артур Фокин заявил о большом числе семейных очагов заражения в Гаврилово-Посадском районе после приезда (возвращения с работы вахтовым методом) родственников. Причем