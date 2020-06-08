Курган, , 12:58 — REGNUM В Курганской области осуждён гражданин Таджикистана за попытку контрабанды взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года 27-летний иностранец незаконно приобрёл полкило пороха. В октябре спрятал его в сапогах, чтобы вывезти через границу. Однако при таможенном досмотре взрывчатое вещество обнаружили пограничники.

Гражданин Таджикистана был признан судом виновным по ч.1 ст.222.1 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ») и п. 3 ч.3 ст.30 ч.1 ст.226.1 УК РФ («Покушение на контрабанду взрывчатых веществ»). И приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10 тыс. рублей.