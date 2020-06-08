Стокгольм, , 13:22 — REGNUM 7 июня на одном из центральных телеканалов Швеции SVT состоялись дебаты среди лидеров парламентских партии в Риксдаге. Основной темой дискуссии стали пандемия коронавирусной инфекции и оценка эффективности антикризисных мер властей. По словам лидера Христианских демократов Эббы Буш, во время пандемии власти не смогли оказать должную поддержку гражданам, поэтому после начала распространения вируса Швеция «осталась без лидера». Прежде всего, парламентарий имела в виду действующего премьер-министра Стефана Лёвена. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Когда пандемия коронавируса обрушилась на нашу страну, мы остались без лидера. У нас неспособное правительство, потому что в условиях кризиса лидер должен сделать шаг вперед. Но Стефан Лёвен предпочел сделать шаг назад», — заявила Буш.

В частности, одной из тем дебатов стало широкое распространение коронавирусной инфекции в домах престарелых. Напомним, что в Швеции один из самых высоких показателей смертности в результате заболевания COVID-19 и большая часть летальных случаев приходится именно на людей пожилого возраста, проживавших с специальных медицинских учреждениях по уходу.

Парламентарий Буш заявила, что правительству следовало бы предпринять больше мер по защите стариков от распространения вируса.