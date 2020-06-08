Тирана, , 13:02 — REGNUM 8 июня выпускники школ по всей Албании сдали первый выпускной экзамен — по иностранному языку.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в экзамене приняли участие 31 тысяча школьников. Экзамен начался в 10:00 по местному времени и продлился два часа.

При проведении экзамена соблюдались меры по предотвращению распространения коронавируса.

11 июня школьники будут сдавать экзамен по родному языку, 15 июня — по математике и, наконец, 15 июня — по дисциплине по выбору.

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