Джакарта, , 12:57 — REGNUM Председатель Народного Консультативного Конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатио попросил правительство всерьез увеличить возможности массового тестирования населения на коронавирус, сообщает Kompas.

«Поощряем правительство продолжать усердно работать над пресечением распространения вируса в Индонезии путем увеличения числа тестов и отслеживания истории контактов людей, чтобы, как ожидается, фактически сократить число случаев заражения», — отметил Бамбанг Сусатио.

Бамбанг Сусатио попросил привлечь сотрудников правоохранительных органов для наблюдения за общественной деятельностью, особенно связанной с планом открытия торговых центров 15 июня 2020 года.

Ранее правительство удостоверилось, что в стране достаточно оборудования для исследования образцов, чтобы делать 20 000 тестов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня 2020 года в Индонезии выявлено 32 033 случаев заражения SARS-CoV-2.

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