Москва, , 12:54 — REGNUM

Когда важные и правильные тезисы о поддержке семей и детей будут четко сформулированы в основном законе страны, это позволит лучше решать актуальные социальные задачи, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 июня, исполнительный директор благотворительной организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, комментируя предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.

« Для некоммерческих организаций, в том числе нашей, предложенные поправки в Конституцию очень актуальны, потому что они носят социальный характер. Очень важно, что сказано прямо: дети — приоритет для государства, поддержка семей — один из основных акцентов его работы.

Сейчас у нас многие вещи в части поддержки семей с детьми трактуются очень свободно. Когда нет четких формулировок, возникают дополнительные лазейки. Теперь же предлагается сказать прямо, что социальный акцент политики у нас превалирует. Это позволит более грамотно решать актуальные социальные задачи.