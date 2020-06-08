Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 8 июня рассказал о 15 новых случаях смерти от коронавирусной инфекции, установленных на основании медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года.

Среди новых зарегистрированных жертв инфекции — 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года.

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«Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание», — отметили в комздраве.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что с 3 июня в городе на Неве за счет новой методики, которая предусматривает объединение результатов работы комиссии по анализу летальных исходов, а также оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти из-за COVID-19 за предыдущие сутки, повышена оперативность формирования отчетов о смертности.

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Напомним, по данным на 8 июня за всё время в Петербурге подтвердили смерть 392 человек от COVID-19. Общее количество случаев заражения — 18 835, выздоровели 7915 человек.

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