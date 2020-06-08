8 июня 2020 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 12:48 — REGNUM После недавних раскопок в Архангельске Михайло-Архангельского монастыря поступают предложения устроить на его месте открытую археологическую площадку, чтобы показывать найденный фундамент монастырской ограды. О подобных перспективах рассказал Александр Суворов, участник раскопок, начальник Северной археологической экспедиции Института археологии РАН:

Александр Суворов, начальник Северной археологической экспедиции Института археологии РАН © Алексей Липницкий

«Перед тем как планировать открытые археологические площадки надо сначала исследовать территорию. Чтобы раскопать место, которое занимал монастырь, нужны огромные средства. Определить ключевые точки обители — собор, колокольню, достаточно георадаров, разведочных шурфов.

По георадарным данным, остатки собора — под пятиэтажками, колокольня — перед ними. Мне сказали, что митрополит Архангельский Корнилий хочет поставить на фундаментах обители храм-часовню. На месте собора это вряд ли получится, слишком близко к жилым домам. Вот колокольня — обширное строение, найти ее основание, наверное, можно. В любом случае перед строительством храма надо проводить археологическое исследование. Судя по тонкому культурному слою, мы можем сразу наткнуться на остатки строений или захоронения.

Сделать открытую археологическую площадку не так просто. В нашем климате обнаженный фундамент превращается в грязную яму. Нужно отопление, освещение, дренаж. Плоское остекление на Севере, где полгода лежит снег, — неудачный вариант, нужно двускатное. Желательно обнажить весь фундамент, а не его часть, иначе она будет тянуть влагу из почвы и разрушаться. Хорошо, что остатки башенки размером всего 8 метров, а если найдутся большие строения? В общем, нужно исследование территории и проект археологического парка, а не одной площадки. Лучше всего в парке разметить контуры монастырской планировки.

Есть хорошие и плохие примеры открытых археологических площадок. Хороший пример — Свияжский городок в Татарстане. Это русская крепость на волжском острове, где полки Ивана Грозного готовились к штурму Казани. Там над раскопом построено огромное здание, где на малозаметных креплениях вывешены находки. Очень дорогой проект, под который даже создали лабораторию по консервации дерева. Неудачный пример открытых археологических площадок в Псковском кремле и Кирилло-Белозерском музее-монастыре. Их открытые раскопы весной превращаются в грязные ямы, летом — зарастают травой.

За рубежом удачно делают консервацию археологических находок. Плохой пример имеется в Турции. Сейчас там заполняют искусственное озеро электростанции, и в зоне затопления останется много интересного.

Самые конфликтные у нас в стране раскопки шли на Охтинском мысу в Санкт Петербурге, где стояла шведская крепость Ниеншанц. Споры об их итогах, строить на этом месте или не строить, идут до сих пор.

Везде в мире идут трения между строителями, археологами и органами охраны памятников. Раскопки ограды Михайло-Архангельского монастыря — один из примеров исполнения закона, результатом которого стали интересные находки».