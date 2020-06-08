Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы 24 июня. В тренировках участвовали военнослужащие Центрального военного округа.

Репетиция прошла в южной части города, на Вторчермете. Ранее сообщалось, что на улицы города выведут более 100 единиц техники. Для этого пришлось временно перекрыть движение на ряде улиц: Эскадроная, Окраинная, Палисадная, Зенитчиков и Вторая Новосибирская.

В ближайшее время пройдёт ещё несколько репетиций: часть из них (10 и 13 июня) — в этом же районе, а на площади 1905 года — 14, 16, 18 и 20 июня (последняя — генеральная).

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы перенесли на 24 июня 2020 года из-за пандемии COVID-19.

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