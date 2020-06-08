Великий Новгород, , 12:54 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 8 июня областной оперативный штаб.

Это больше, чем выявлялось в предыдущие дни, когда количество новых случаев колебалось в пределах от 42 до 53 случаев.

Общее количество выявленных фактов коронавируса в регионе достигло 1734 случаев. По уровню заражения в регионе зафиксировано 284,5 случая на 100 тыс. населения, это больше, чем в соседних Ленинградской, Псковской областях, но меньше, чем в Петербурге.

За сутки в Новгородской области вылечили от COVID-19 еще 29 пациентов, общее число выздоровевших достигло 564 человек. За всё время скончались 11 заболевших.

Под наблюдением в регионе находится 2715 человек.

Ранее глава региона Андрей Никитин отметил, что на этой неделе в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» никаких изменений вноситься не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выросло число летальных исходов COVID-19