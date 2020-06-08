Иваново, , 12:47 — REGNUM Ослабления перчаточно-масочного режима будут приняты в Ивановской области в связи с наступлением жаркой погоды, речь пока идёт только об общественном транспорте. Об этом на брифинге 8 июня сообщил врио главного санитарного врача региона Павел Колесник.

«В регламент по общественному транспорту будут внесены изменения: маски сохраняются, кожу рук можно защищать как перчатками, так и с применением кожного антисептика», — уточнил Колесник.

Он добавил, что данное ослабление касается исключительно общественного транспорта. В магазинах, других общественных местах перчаточно-масочный режим будет сохранён без изменений.

Всего в Ивановской области подтверждено 2 тыс. 822 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 117 случаев за последние сутки.