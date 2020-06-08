Москва, , 12:46 — REGNUM Представители Мосгоризбиркома категорически не поддерживают инициативу с организацией дополнительных участков для голосования 1 июля по изменениям в Конституцию в шатрах на улицах. Об этом в ходе заседания Общественной палаты Москвы заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолаев.

«Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах», — сказал Ермолаев.

Он пояснил, что необходимые санитарные требования к проведению голосования будут обеспечены на избирательных участках, поэтому необходимости в установке шатров на улицах нет.