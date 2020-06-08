Тюмень, , 12:45 — REGNUM Ещё один пациент на территории Тюменской области за минувшие сутки скончался от COVID-19. Об этом 8 июня сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2.

«Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 71 год, с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в регионе достигло 12.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в области было выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число стало 1 947.

Помимо этого, сообщается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в регионе на данный момент составляет 1 082 и что 5 пациентов в больницах области в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны за последние сутки в Тверской области.