Грозный, , 12:51 — REGNUM Более 200 чеченских женихов получат средства для выкупа невесты. Такое поручение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров, говорится в сообщении Духовного управления мусульман республики.

Речь идёт о мужчинах, которые хотят жениться, но не имеют такой финансовой возможности, в том числе в связи с пандемией коронавируса. Таких женихов оказалось 207, их внесли в специальный список с целью выделения средств из регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Семье жениха дадут 50 тыс. рублей на обряд бракосочетания по мусульманским канонам. Он предполагает выплату за невесту определённой суммы денег — урду. Эти деньги затем получает сама невеста, сообщили в муфтияте РИА Новости.

Из-за распространения коронавируса в церемонии разрешено участвовать ближайшим родственникам. Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Чечне снят запрет на бракосочетания по исламским канонам, ранее введённый из-за пандемии.

Читайте также: Духовенство Чечни сняло запрет на свадьбы по канонам ислама