Москва, 8 июня 2020, 12:42 — REGNUM Надевать маску и соблюдать социальную дистанцию нужно обязательно для безопасности самого человека и окружающих его людей, заявила корреспонденту ИА REGNUM врач-эпидемиолог ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.
ИА REGNUM: Прогулки и занятия спортом в медицинских масках, нужно ли их надевать? Безопасность для людей? Или для чего?
Ольга Квасова: При занятиях спортом у человека увеличивается интенсивность дыхания, а также увеличивается количество выдыхаемого аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося даже при дыхании и разговоре, который может потенциально содержать вирус SARS-CoV-2, а также защищают вас от вдыхания аэрозоля от других людей.
Если вы занимаетесь спортом или выходите на прогулку в общественные места, где возможна встреча с другими людьми, обязательно надевайте маску и соблюдайте социальную дистанцию. Медицинские маски обеспечат как вашу безопасность, так и безопасность окружающих.
ИА REGNUM: Ранее медики заявляли, что коронавирус не распространяется на улице. Почему маски обязательны на улице?
Ольга Квасова: Коронавирус распространяется от инфицированного человека к человеку. В субъектах Российской Федерации постепенно снимаются ограничения, на улице становится все больше людей, неизбежны контакты между ними. Чтобы ограничить развитие пандемии, необходимо соблюдать масочный режим.
ИА REGNUM: Эффективны ли они?
Ольга Квасова: Эффективность использования медицинских масок составляет около 80%, так как они неплотно прилегают к лицу, что допускает возможность поступления нефильтрованного воздуха через пространство между маской и лицом.
ИА REGNUM: Есть или нет вероятность заразиться от человека в маске?
Ольга Квасова: Да, такая вероятность есть. Так как на одежде и предметах человека могут находиться вирусы. Чтобы исключить этот риск, нужно соблюдать перчаточный режим, тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать руки кожным антисептиком, не касаться грязными руками лица.
ИА REGNUM: Как долго может продержаться масочный режим? Прогноз.
Ольга Квасова: Масочный режим, как и социальная дистанция, и другие меры неспецифической профилактики должны соблюдаться на всех этапах снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса до создания специфических мер профилактики (вакцины) и лечения.
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