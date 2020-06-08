Чита, , 12:34 — REGNUM Российские власти продолжают пристально следить за распространением коронавируса в Забайкальском крае. Сегодня, 8 июня, в регион прибыл заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и привёз с собой «десант» из пяти человек, в том числе — замдиректора по организационной методической работе, врача-инфекциониста и врача-пульмонолога.

«Ситуация в Забайкальском крае развивается так же, как и везде в стране. Организация медпомощи в регионе должна меняться в зависимости от эпидобстановки. Задача номер один для нас — это помочь организовать амбулаторную службу.

Поэтому сегодня и завтра нам предстоит посетить несколько медучреждений, которые оказывают медицинскую помощь населению с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и тем, у кого есть подозрение на заболевание. А также оценить готовность амбулаторного этапа на базах двух крупных клинических медицинских центров, как взрослого, так и детского», — пояснил столичный чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 июня общее количество выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкалье достигло 1634. Не обошлось без двух новых жертв.

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