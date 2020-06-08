Иваново, , 12:30 — REGNUM Ивановская область приближается к пику по числу заразившихся коронавирусом, однако говорить о плато пока рано, об этом сказал 8 июня на брифинге глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

«Говорить о том, что преодолели пик или вышли на плато, говорить рано», — заявил Фокин.

Он добавил, что на данный момент в регионе осталось лишь 72 свободные койки, в связи с чем принято решение о развёртывании дополнительных коек.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 822 случая заражения коронавирусом, 117 случаев подтверждено за последние сутки. 3 тысячи 399 тестов находятся в очереди на подтверждение. 735 пациентов находятся на стационарном лечении, из них 150 — на кислородной поддержке.

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